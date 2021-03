Koalitionsverhandlungen in Mainz beginnen nächste Woche

Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, Volker Wissing (FDP). Foto: Gregor Bauernfeind/dpa/Archivbild

Mainz Die Koalitionsverhandlungen für eine neue Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz sollen nach dpa-Informationen nächste Woche beginnen. Der SPD-Landesvorstand hatte bereits am vergangenen Montag die Aufnahme von Gesprächen mit den Grünen und der FDP beschlossen und den 2. Mai als Termin für einen Parteitag festgelegt.

Dabei soll es Vorstandswahlen geben und möglichst auch der Koalitionsvertrag verabschiedet werden. Die Grünen planen dafür den 15. Mai ein. Auch die FDP will einen Koalitionsvertrag erst einem Parteitag vorlegen, dafür gibt es aber noch keinen Termin. Der neue Landtag konstituiert sich am 18. Mai. Dann soll möglichst auch Malu Dreyer (SPD) zur Ministerpräsidentin gewählt werden.

Nach Angaben der FDP sind die Sondierungen mit SPD und Grünen erfolgreich verlaufen. Laut Vorstandsbeschluss ist in diesem Fall die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgesehen. Der geschäftsführende FDP-Landesvorstand will die weiteren Schritte am Wochenende beraten.