Koalitionspartner wollen Verfassungsänderungen erreichen

Mainz Auf 183 Seiten führen SPD, Grüne und FDP aus, von welchen Zielen sie sich bis 2026 leiten lassen wollen. Beim Klimaschutz werden konkrete Vorhaben genannt.

Die Bildung steht an erster Stelle im neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Der am Montag von den Parteien veröffentlichte Entwurf für den Vertrag nennt aber gleich danach den Klimaschutz, für den auch konkrete Vorhaben vereinbart wurden. Auf 183 Seiten legen die Koalitionspartner dar, von welchen grundsätzlichen Zielen sie sich bis 2026 leiten lassen wollen. Am kommenden Donnerstag stimmen die Ampel-Partner auf Parteitagen über den Vertrag ab.