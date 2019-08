Koalition lobt sich: Opposition mit Stellen unzufrieden

Saarbrücken Die Koalitionsfraktionen CDU und SPD im saarländischen Landtag haben die Landesregierung für zusätzliche Polizisten- und Lehrerstellen gelobt. In einer teils kontroversen Debatte kritisierte die Opposition die von der Regierung beabsichtigten Maßnahmen als ungenügend.

In einem von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Beschluss begrüßte das Landesparlament die Absicht, insgesamt 106 zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen und die Zahl der Kommissaranwärter in den nächsten drei Jahren um 100 zusätzliche Stellen zu erhöhen. „Die Trendwende ist geschafft“, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Ein Antrag der Linken, in dem die Zusatzstellen als ungenügend kritisiert wurden, und ein Antrag der AfD fanden im Landtag keine Mehrheit.