Saarbrücken Knochenfund gibt Rätsel auf

In einem Waldstück bei Sulzbach im Saarland haben Fußgänger mehrere Knochen gefunden. Noch sei unklar, ob es sich um tierische oder menschliche Knochen handele, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Dienstag in Saarbrücken. Der Fund werde derzeit von Rechtsmedizinern untersucht. Ergebnisse sollten voraussichtlich am Mittwoch vorliegen. Zuvor hatten saarländische Medien darüber berichtet.