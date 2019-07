Kneipenstreit mündet Stunden später in Schlägerei

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Mainz Der handfeste Streit zwischen zwei Gruppen in Mainz am Dienstag hat sich aus einer Auseinandersetzung in einer Kneipe entwickelt. Dabei sei ein 23-Jähriger in der Nacht zum Dienstag mit einem Messer auf mehrere Gäste losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa

Am Dienstagvormittag stürmte sein Vater in die Gaststätte und verwüstete diese. Daraufhin fuhr der Wirt mit mindestens zwei Gästen zur Wohnung von Vater und Sohn, um diese zur Rede zu stellen. Dabei kam es zu der handfesten Auseinandersetzung; Vater, Sohn und der Wirt wurden verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.