2. Bundesliga Knapp 72.000 Euro Geldstrafe für Kaiserslautern

Frankfurt/Main · Der 1. FC Kaiserslautern muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans im Gastspiel beim FC Schalke 04 tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhängte am Dienstag eine Geldstrafe in Höhe von 71.900 Euro gegen den Zweitligisten.

26.09.2023, 14:35 Uhr

Die Lauterer Fans zünden Pyrotechnik. Foto: David Inderlied/dpa

Der Verein kann davon bis zu 24.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. In der Partie am 5. August dieses Jahres hatten Fans der Roten Teufel zahlreiche Rauchkörper, Bengalische Feuer und Raketen gezündet. Zwei Fotografen erlitten dadurch ein Knalltrauma. Der Anstoß zur zweiten Halbzeit hatte sich wegen der Vorfälle um eineinhalb Minuten verzögert. © dpa-infocom, dpa:230926-99-340066/3

(dpa)