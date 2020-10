Knapp 3800 Schüler in Rheinland-Pfalz in Quarantäne

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Kurz vor dem Start der Herbstferien ist eine vierstellige Zahl an Schülern in Rheinland-Pfalz in Quarantäne. Insgesamt seien es zum Stand Donnerstag (8. Oktober) 3799 gewesen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz am Freitag mit.

Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Als infiziert gelten demnach 102 Schüler im Land. In Quarantäne sind damit bei insgesamt rund 521 000 Schülern deutlich weniger als ein Prozent der Schüler.