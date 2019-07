Knapp 16 000 Menschen bekommen Hilfe zum Lebensunterhalt

Eine leere Geldbörse. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv.

Bad Ems 15 943 Menschen haben Ende des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz Hilfe zum Lebensunterhalt vom Staat erhalten. Das waren 11,7 Prozent oder 1700 Personen mehr als noch Ende 2017, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte.

Das Durchschnittsalter betrug 52,8 Jahre. Rund 7,2 Prozent aller Hilfebedürftigen (rund 1100 Personen) waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.