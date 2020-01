KMK-Präsidentin Hubig betont Bedeutung der Rechtschreibung

Mainz/Stuttgart Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Stefanie Hubig (SPD) sieht die in Baden-Württemberg angestoßene Debatte um die Bedeutung der Rechtschreibung kritisch.

„Wir müssen in den Schulen dafür Sorge tragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler richtig rechnen, lesen und schreiben lernen. Das ist die Grundlage für alles Weitere“, sagte Hubig am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Dazu gehört vor allem auch die Rechtschreibung.“