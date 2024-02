Schulen KMK-Präsidentin ermutigt Lehrer zu Protest gegen rechts

„Wir leben in einer Zeit, in der verschwörungsideologische Erzählungen und rechte Ideologien an Bedeutung gewonnen haben“, sagte Streichert-Clivot. „Eine Zeit in der Nazis wieder offen über Deportationen schwadronieren. Eine Zeit, in der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gezielt geschwächt werden soll.“ Das müsse auch in Schulen thematisiert werden. Hier könnten sich junge Menschen mit Themen wie Rechtsextremismus und Antisemitismus auseinandersetzen.