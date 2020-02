KMK-Präsidentin: Einigung auf vergleichbare Schulabschlüsse

Berlin Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), dringt darauf, dass sich die Länder bis zum Jahresende auf Schritte für eine bessere Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen einigen.

Hubig betonte: „Wir wollen die Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern erhöhen - und dabei geht es um alle Schularten und Abschlüsse.“ Sie sagte aber auch: „Es wird kein Zentralabitur geben in dem Sinn, dass an einem Tag in Deutschland alle Schülerinnen und Schüler überall dieselben Prüfungen schreiben.“ Schließlich machten die Abiturprüfungen nur ein Drittel der Endnote aus. „Welche Kurse müssen eingebracht werden? Welche Fächer müssen in welchem Maß belegt und geprüft werden? Das sind Fragen, die wir in diesem Kontext beantworten müssen.“ Hier seien einheitliche Regeln nötig.