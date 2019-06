Kloster Maria Laach: Auf unbestimmte Zeit ohne gewählten Abt

Das 920 Jahre alte Kloster Maria Laach liegt am Laacher See. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Maria Laach Das gut 920 Jahre alte Kloster Maria Laach nahe Koblenz hat auf unbestimmte Zeit weiterhin keinen gewählten Abt. Nach der Unterbrechung der Abtwahl im Mai zeichne sich immer noch kein Abschluss ab, sagte Klostersprecher Sebastian Kriesmer.

Wahlberechtigt sind nur die rund 30 Mönche im berühmten Kloster Maria Laach. Der Komplex am Laacher See mit Hotel, Landwirtschaft, Gärtnerei, Buchladen und anderen Betrieben hat in der Hochsaison laut Kriesmer bis zu etwa 250 weltliche Mitarbeiter. Die Abtwahl ist geheim. Zu Spekulationen, unter den Mönchen gebe es einen Richtungsstreit zwischen weiterer Öffnung des Klosters für Touristen und mehr Rückzug auf religiöses Leben, äußerten sich weder der Sprecher Kriesmer noch der ehemalige rheinland-pfälzische SPD-Finanzminister Mittler.