Klopp und Tuchel haben bei Coach Svensson „die Lust geweckt“

Mainz Auf dem Weg zum Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat sich Bo Svensson von seinen ehemaligen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel inspirieren lassen. „Ich habe von beiden viel mitgenommen.

Mir ist inhaltlich und menschlich sehr viel geblieben. Wie man eine Mannschaft führt, die Art und Weise zu spielen - natürlich hat es auch ein Stück weit in mir diese Lust geweckt, Trainer zu werden“, sagte der Däne Svensson bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Der 41-Jährige spielte von 2007 bis 2014 für den Club und erlebte dabei den heutigen Liverpool-Coach Klopp (bis 2008) und den rund um Weihnachten in Paris geschassten Tuchel (2009 bis 2014). Mit Tuchel habe es seit seinem Amtsantritt keinen Kontakt gegeben, wie Svensson schilderte. Schnell schob er mit einem Lächeln nach: „Thomas, wenn du das siehst, kannst du mir schon mal was schicken, das wäre nett von dir.“ Erstmals an der Seitenlinie stehen wird Svensson am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt.