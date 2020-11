Klöckner und Baldauf zu Wien: Zeichen gegen Islamismus nötig

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, spricht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf haben sich entsetzt über den Terroranschlag in Wien gezeigt. „Das zeigt, dass der islamistische Terrorismus mitten unter uns ist in Europa“, teilten sie am Dienstag in Mainz mit.

