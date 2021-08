Klöckner setzt bei CDU-Neuaufstellung auf Digitalisierung

Mainz Die CDU in Rheinland-Pfalz hat bei der Landtagswahl im März ihr schlechtestes Ergebnis im Land eingefahren. Jetzt stellt sich die Partei unter der Leitung von Julia Klöckner neu auf. Dabei spielt auch Kanzlerkandidat Armin Laschet eine Rolle.

Die rheinland-pfälzische CDU stellt sich nach ihrer siebten Niederlage bei einer Landtagswahl neu auf. „Wir sind mitten in einer Struktur- und Organisationsanalyse und nehmen dazu auch externe Beratung in Anspruch“, sagte die CDU-Landeschefin Julia Klöckner der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es sei inhaltlich seit der Landtagswahl schon viel passiert. In der digitalen Kommunikation und Organisation sei der Landesverband am weitesten von allen CDU-Landesverbänden in Deutschland. Der neue Landesvorstand soll nach der Bundestagswahl im November gewählt werden.