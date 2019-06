Klöckner schlägt Schreiner als CDU-Generalsekretär vor

Mainz Der Mainzer Landtagsabgeordnete Gerd Schreiner wird voraussichtlich auf den Posten des Generalsekretärs der CDU Rheinland-Pfalz rücken. „Ich werde dem Landesvorstand am Montag Gerd Schreiner als neuen Generalsekretär vorschlagen“, sagte CDU-Landeschefin Julia Klöckner am Freitag dem „Trierischen Volksfreund“.

Schreier selbst wies auf die Sitzung des Landesvorstands der Partei am kommenden Montag hin. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er zu dieser Aufgabe bereit sei: „Ich freue mich natürlich, wenn mein Name genannt wird.“ Klöckner will am Montagabend dem Landesvorstand auch ihr Konzept für das weitere Vorgehen bis zur Landtagswahl 2021 vorstellen. Auch der Spitzenkandidat der Union für diesen Urnengang könnte dann vorgeschlagen werden.