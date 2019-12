Klöckner gegen einseitige Nachverhandlungen in der Groko

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich gegen einseitige Nachverhandlungen in der Groko ausgesprochen, „um den Gemütszustand der SPD zu stabilisieren“.

„Der wird so nicht zu stabilisieren sein“, sagte Klöckner am Freitag im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich denke da auch an unsere Wähler und unsere Mitglieder - auch wir haben

Überzeugungen, für die wir gewählt worden sind.“