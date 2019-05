Klöckner: CDU hatte nicht die entscheidenden Themen

Mainz Die CDU hat es nach Einschätzung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Julia Klöckner bei der Europawahl nicht geschafft, mit den von ihr gesetzten Schwerpunkten bis zum Schluss bei den Wählern anzukommen.

Freiheit und Sicherheit seien nicht die entscheidenden Themen gewesen, sagte Klöckner am Sonntagabend in Mainz. Am Ende seien es die sehr emotionalen Themen Klimawandel und Umweltschutz gewesen, die den Ausschlag für die Wahlentscheidung gegeben hätten, sagte Klöckner.