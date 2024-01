Deutscher Wetterdienst Klirrend kaltes Winterwetter mit Sonne und Schnee

Am Sonntag zeigt sich neben dichten Wolken auch immer mal die Sonne. Am Vormittag schneit es zugleich leicht, am Nachmittag ist es eher trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen minus zwei und plus drei Grad. In der Nacht zum Montag kann es wieder etwas schneien und die Temperaturen sinken deutlich unter die Null-Grad-Linie - auf bis zu minus sieben Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus zehn Grad.