Kliniken im Saarland von Warnstreiks betroffen

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Mainz Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind die Warnstreiks im Saarland am Mittwoch mit Aktionen an Kliniken fortgesetzt worden. Betroffen waren etwa die Häuser in St. Ingbert, Saarbrücken, Saarburg, Merzig und Völklingen.

