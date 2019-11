Kliniken auf Notlagen vorbereiten: Konferenz in der Pfalz

Ein Patient wird von Sanitätern direkt in die Notaufnahme der Uniklinik Mainz gebracht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen/Mainz Die Massenversorgung von Verletzten ist für Krankenhäuser ein Ausnahmefall - darauf vorbereitet sein müssen sie trotzdem. Bei einer Tagung in Ludwigshafen diskutieren Experten über den aktuellen Stand.

Auf einen sogenannten Massenanfall von Verletzten sind nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) viele Kliniken in Deutschland gut vorbereitet. Ein solches Ereignis ist zum Beispiel eine Massenkarambolage auf der Autobahn. „Doch die Lage bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen wie Amok oder Terror unterscheidet sich erheblich“, sagte DGU-Präsident Paul Alfred Grützner vor einer Fachkonferenz am (heutigen) Freitag in Ludwigshafen.

In Rheinland-Pfalz gilt die Flugtagkatastrophe in Ramstein 1988 als wichtiges Datum bei der Massenversorgung von Verletzten. Damals starben 70 Menschen, etwa 350 wurden schwer verletzt. Retter waren mit vielen Folgen überfordert - Schwerverletzte wurden oft in Bussen abtransportiert, Brandopfer fanden nicht immer zureichende Betreuung.

Eine solche Situation dürfe sich nie mehr wiederholen, betonen Landespolitiker in Mainz. Sie verweisen darauf, dass aus der Katastrophe auch Lehren gezogen worden seien. So habe der Landtag die Einrichtung eines Leitenden Notarztes beschlossen, der die Einsätze koordiniere. Zudem regelt ein Landesrettungsdienstplan unter anderem Rettungsketten, Sofortmaßnahmen und Einsatzstrategie.

„Zusätzlich zu häufig sehr stark blutenden Patienten kommen (bei einem Massenanfall) Patienten oft unkoordiniert selbst in die nächstgelegene Klinik“, sagte Grützner. Damit ergebe sich in kürzester Zeit eine hohe Zahl potenziell hochgradig lebensgefährlich Verletzter. Um dafür gerüstet zu sein, habe die DGU schon 2016 einen Fünf-Punkte-Plan zur Versorgung bei einer solchen Lage entwickelt.

„Zentrales Element ist ein Kurs, bei dem insbesondere Chirurgen lernen, die Herausforderungen einer Terrorlage zu managen. Bis heute konnten mehr als 350 Ärzte für den Ernstfall trainiert werden“, sagte der Ärztliche Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen.

In der Stadt am Rhein fand am Freitag die 3. Notfallkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) statt. Ein zentrales Thema lautete „Sicherheit in der Klinik: Wie wir das bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen gewährleisten können“.

Auch die Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz verfügt über einen detaillierten Notfalleinsatzplan. Darin sei unter anderem aufgeführt, was bei einem Massenanfall von Verletzten zu tun ist - um bei einem solchen Ereignis wertvolle Zeit zu sparen, sagte eine Sprecherin. In den vergangenen Jahren habe sich die Klinik zum Beispiel vor dem Besuch von US-Präsident George Bush 2005 in Mainz und vor der zentralen Einheitsfeier am 3. Oktober 2017 in der Landeshauptstadt auf einen möglichen größeren Notfall vorbereitet.

DGU-Generalsekretär Dietmar Pennig sagte vor dem Hintergrund einer möglichen Schließung „kleinerer“ Kliniken, auch diese seien in Notlagen wichtig. Größere Krankenhäuser seien nicht unbegrenzt aufnahmefähig. „Wenn Sie kleinere Häuser aus dem System nehmen, hat das bei größeren Einsätzen mit Sicherheit Auswirkungen“, betonte er. Diese Kliniken seien auch wichtig, damit größere Krankenhäuser nicht „verstopfen“ bei Notlagen. „Das ist ein wenig wie bei der Feuerwehr: Sie können den Löschzug nicht erst bilden, wenn es schon brennt“, sagte Pennig der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den Referenten der Konferenz in Ludwigshafen gehörte auch Oberstarzt Benedikt Friemert vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Nach seiner Ansicht sollten Krankenhäuser in Deutschland auch besser auf mögliche Angriffe gegen die Klinik selbst vorbereitet werden. „Es geht nicht darum, Krankenhäuser zu Festungen zu machen, denn das widerspricht unserer Grundhaltung zur medizinischen Versorgung“, sagte Friemert. Aber Kliniken könnten etwa mit ferngesteuerten Schließsystemen, Videoüberwachung und Zufahrtsbeschränkungen die Sicherheit erhöhen.