Klingelstreich bei Polizei endet mit Strafanzeige

Trier Ein Klingelstreich ausgerechnet bei der Polizei hat für einen betrunkenen Mann mit einer Strafanzeige geendet. Polizisten hätten den flüchtenden 22-Jährigen und dessen Kumpel eingeholt und festgehalten, dabei sei ihnen Marihuanageruch aufgefallen, teilte die Bundespolizei in Trier am Montag mit.

In seinem Rucksack fanden die Beamten Marihuana, er muss sich nun wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes verantworten. Die beiden jungen Männer hatten in der Nacht zum Sonntag mehrfach bei der Bundespolizei in Trier geklingelt; als die Tür geöffnet wurde, liefen sie davon.