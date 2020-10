Klimawandel bringt wärmeliebende Pflanzen an den Rhein

Schiffe fahren auf dem Rhein an der Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub vorbei. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Koblenz Melonen und Feigen: Die Pflanzenwelt des Rheins ändert sich teils. Experten erwarten langfristig eine Annäherung an ein „mediterranes Regime“.

Wärmeliebende Pflanzen wie Melonen und Chia könnten sich nach Einschätzung der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Zukunft öfter am Rhein finden. „Auch Platanen und Feigen, typische Begleiter der Flussufer im Mittelmeerraum, könnten künftig zunehmen und Weidengehölze zurückdrängen“, teilte der BfG-Biologe Peter Horchler in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.