Klimaschutzkonzept: Höfken hofft auf weitgehende Umsetzung

Mainz Im Dezember kommt die Endfassung des Klimaschutzkonzeptes ins Kabinett. Die 107 darin vorgesehenen Maßnahmen sind rechtlich nicht bindend. Das Umweltministerium erwartet aber einen neuen Schub für den Kampf gegen die globale Erwärmung.

Nach der Aufstellung von 107 konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz erwartet das Umweltministerium Rheinland-Pfalz, dass das neue Konzept weitgehend umgesetzt wird. Das Klimaschutzkonzept sei zwar rechtlich nicht bindend, sagte Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz. Sie hoffe aber, dass die Umsetzung eine höhere Quote erreichen werde als das erste Klimaschutzkonzept von 2015, dessen 99 Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen zu 70 Prozent verwirklicht wurden.