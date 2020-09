Klimaschutzbewegung trotzt Corona

Mainz Die von den Schulen ausgegangene Klimaschutzbewegung versammelt sich wieder auf den Straßen. Der TV-Moderator Eckart von Hirschhausen fordert ein Verbot innerdeutscher Flüge.

Nach acht Monaten coronabedingter Pause haben sich am Freitag in Mainz rund 1000 Unterstützer der Bewegung Fridays for Future zu einer Demonstration für mehr Tempo im Klimaschutz versammelt. „Wir sind die letzte Generation, die etwas ändern kann“, sagte auf einer Auftaktkundgebung am Rheinufer der Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen.

An Kundgebungen unter dem Motto „Kein Grad weiter“ beteiligten sich am Freitag auch Menschen unter anderem in Bad Kreuznach, Koblenz und Trier. Zuletzt hatten am 17. Januar rund 9000 Menschen in Mainz für entschiedenere Schritte im Kampf gegen die globale Erwärmung demonstriert. Begonnen hatten die Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern Mitte Januar 2019 - damals griffen rund 1000 junge Menschen in Mainz den Protest der schwedischen Schülerin Greta Thunberg auf, die im August 2018 in den Schulstreik getreten war und damit weltweite Resonanz fand.