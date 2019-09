Klimaschutz, Pflege und Geburtshilfe Themen im Landtag

Mainz Einen Tag vor dem Treffen des Klimakabinetts der Bundesregierung und zahlreicher Demonstrationen für mehr Klimaschutz wird sich auch der rheinland-pfälzische Landtag in Mainz mit dem Thema beschäftigen.

Sowohl die Grünen als auch die CDU haben den Klimaschutz mit unterschiedlichen Anträgen in die aktuelle Debatte bei der heutigen Sitzung eingebracht.

Darüber hinaus geht es im Plenum um Ideen der Regierungsfraktionen zur Stärkung der Hebammen und Geburtshilfe im Land. Sie bringen unter anderem Hebammenkreißsäle ins Spiel, die nahe oder in einem Krankenhaus sind und statt von Ärzten von Hebammen geleitet werden. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte, die derzeitige Situation der Geburtshilfe im Land sei nicht zufriedenstellend. „Im ganzen Land wurden Geburtskliniken geschlossen, zuletzt in Daun“, sagte Frank Hutmacher, Verdi-Landesfachbereichsleiter Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Das habe wiederum eine höhere Arbeitsbelastung in den verbliebenen Geburtsabteilungen zur Folge.