Klimaschutz-Demos in Rheinland-Pfalz starten

Teilnehmerinnen der „Fridays for Future“-Demonstration. Foto: Peter Zschunke/Archivbild.

Trier Erste Demonstrationen für mehr Klimaschutz haben am Freitagmorgen in Rheinland-Pfalz begonnen. In Trier etwa versammelten sich rund 1000 Teilnehmer ab 10.00 Uhr auf dem Domfreihof, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es würden aber nach und nach noch mehr. Geplant war dort ein Marsch durch die Innenstadt. In Bitburg startete eine Veranstaltung schon um 9.00 Uhr auf einem zentralen Platz.