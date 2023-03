Aktivisten : Klimaschützer legen mit Abseilaktion Autobahn-Verkehr lahm

Frankfurt/Main- Klimaaktivisten haben sich am Samstag in Frankfurt von einer Autobahnbrücke abgeseilt - ganz legal. Für Sonntag ist eine ähnliche Aktion bei Mainz geplant.

Eine Abseilaktion von einer Autobahnbrücke hat am Samstag in Frankfurt den Verkehr auf der A648 gestoppt. Die Protestaktion von Klimaschützern war legal, die Stadt Frankfurt hatte sie im Vorfeld genehmigt. Die Autobahn 648 war während der Abseilaktion voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Kritik an der Genehmigung solcher Abseilaktionen kam von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der Landesvorsitzende der GdP in Hessen, Jens Mohrherr, sagte, Bürgerinnen und Bürger gerieten durch die erforderliche Teilsperrung der Autobahn in einen Stau und könnten so schlimmstenfalls besonderen Gefahren ausgesetzt werden. Die GdP könne nicht nachvollziehen, dass die Abseilaktion in diesem Fall mit behördlicher Genehmigung geschehe, sagte Mohrherr.