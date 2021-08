„Klimanotstand“: Städte wollen Solardächer und Radwege

Landau Vor wenigen Tagen mahnte der Weltklimarat in seinem Bericht eindringlich, das Tempo beim Klimaschutz zu erhöhen. Viele Kommunen bemühen sich, hier mehr zu unternehmen - auch in Rheinland-Pfalz.

Vor zwei Jahren, am 13. August 2019, hatte Landau als erste Stadt in Rheinland-Pfalz den „Klimanotstand“ ausgerufen. Es folgten Koblenz, Mainz und Trier. Die Kommunen wollten ein Zeichen setzen und mehr für die Umwelt tun. Wie ist der Stand heute?

In LANDAU wurde unter anderem eine Solarrichtlinie verabschiedet. „Ziel ist es, die Dachflächen von privaten und gewerblichen Neubauten möglichst effizient und umweltwirksam zu nutzen“, sagte eine Stadtsprecherin. Kern ist eine „Solarpflicht“, die beim Neubau von Hauptgebäuden gilt: Bauherrin und Bauherr sind verpflichtet, auf mindestens der Hälfte der geeigneten Dachflächen des neuen Gebäudes Photovoltaik- oder solarthermische Anlagen zu errichten und nutzen.

„Wir fördern zudem den Radverkehr mit einem Maßnahmenpaket“, sagte die Sprecherin. Landau hoffe hier auf Fördermittel des Bundes von bis zu sieben Millionen Euro in den nächsten Jahren. „Geplant sind zahlreiche Fahrradstraßen, zwei Brücken, ein Kreisel, diverse Abstellanlagen, ein Lastenfahrradförderprogramm und die Verknüpfung aller Bildungsstandorte der Kernstadt mit dem Rad.“ Erste Projekte seien umgesetzt. Ein wichtiges Thema sei zudem, wie Nachverdichtung und Klimaanpassung unter einen Hut gebracht werden können.

In KOBLENZ wurde mit dem Ausrufen des „Klimanotstands“ ein Paket mit 33 Maßnahmen verabschiedet, das zur Bewältigung der Klimakrise vorrangig umgesetzt werden soll. Eine der Maßnahmen war die Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes von 2011. Darin sollen sowohl die bisherigen Planungen und Konzepte als auch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel integriert werden. Die Umsetzung wird in einem jährlichen Sachstandsbericht vorgestellt.