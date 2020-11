Klimaliste und Volt: Genug Unterschriften für Landtagswahl

Mainz Mit Blick auf die geplante Senkung der Hürden für die Landtagswahl haben die Klimaliste und die Partei Volt am Montag mitgeteilt, dass sie genügend Unterschriften für eine Zulassung gesammelt haben.

Die Klimaliste Rheinland-Pfalz teilte mit, dass sie die Unterschriften an diesem Dienstag beim Landeswahlleiter in Bad Ems abgeben werde. Jetzt gehe es noch darum, auch für alle Direktkandidaten die erforderliche Zahl von Unterschriften in den Wahlkreisen zu sammeln. Ein Sprecher von Volt Rheinland-Pfalz sagte, es gebe bislang mehr als 600 beglaubigte Unterschriften von Unterstützern für die Wahlzulassung. Beide Listen haben den Klimaschutz als Schwerpunkt und stehen damit besonders in Konkurrenz zu den Grünen.