Klimaforscher Haug wird neuer Präsident der Nationalakademie

Halle/Mainz Die Leopoldina berät die Politik und Gesellschaft zu Zukunftsthemen. Ein Klimaforscher wird künftig die Stimme der deutschen Wissenschaft auch im Ausland sein.

Der Klimaforscher Gerald Haug (51) vom Max-Planck-Institut für Chemie aus Mainz leitet vom 1. März 2020 an die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Der Senat der Akademie wählte ihn am Mittwoch in geheimer und schriftlicher Abstimmung zum neuen Präsidenten, wie eine Sprecherin mitteilte. Haug folgt an der Leopoldina Jörg Hacker (67). Der Mikrobiologe scheidet nach zwei Amtszeiten den Angaben zufolge turnusgemäß nach zehn Jahren aus dem Amt des Präsidenten aus. „Gerald Haug besitzt ein hervorragendes Gespür für die Vermittlung von Forschungsthemen an Politik und Gesellschaft. Zudem pflegt er sehr gute Netzwerke in der nationalen und internationalen Wissenschaft“ sagte Hacker.