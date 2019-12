Klimaforscher Haug wird neuer Präsident der Leopoldina

Informationsmappen von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina liegen auf einem Tisch. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild.

Halle Der Klimaforscher Gerald Haug (51) wird neuer Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Der Senat der Akademie wählte ihn in geheimer und schriftlicher Abstimmung, wie eine Sprecherin der Akademie in Halle am Mittwoch mitteilte.

Haug übernehme das Amt am 1. März 2020 von Jörg Hacker. Der Mikrobiologe führt die Leopoldina seit 2010.