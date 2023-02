Klima : Klimabewegung hadert mit den Grünen

Mainz Die Räumung von Lützerath irritiert auch in Rheinland-Pfalz die Fridays-for-Future-Generation. Zudem kommt der Ausbau erneuerbarer Energien kaum voran. Der Parteivorstand hält den Druck von der Straße weiter für notwendig.

Es knirscht im Verhältnis zwischen Klimabewegung und Grünen. Die Räumung des Dorfes Lützerath für den Abbau von Braunkohle hat viele enttäuscht. „Es ist zu erwarten, dass Lützerath den Grünen am Ende auf die Füße fällt“, sagte der Mitbegründer von Fridays for Future in Mainz, Stadtratsmitglied Maurice Conrad. Die Scientists for Future in Mainz erklärten, wie schwerwiegend die Folgen für die Grünen seien, lasse sich noch nicht beurteilen. Sie trügen aber große Mitverantwortung für die Verbrennung der Braunkohle von Lützerath.