Landtag Klima-Investitionsprogramm: Einige der Anträge bewilligt

Fast ein Drittel der Anträge von Städten, Gemeinden und Kreisen in Rheinland-Pfalz für das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation ist mittlerweile bewilligt worden. Dass jede Kommune im Land bei dem Programm mitmache, sei eine tolle Nachricht, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz.