Demonstration : Klima-Aktivisten setzen Verkehrsblockaden in Mainz fort

Mainz Zum zweiten Mal in einer Woche stört die Letzte Generation den Berufsverkehr der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Diesmal wird eine andere Verkehrsachse unterbrochen.

Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation haben am Freitag drei Stunden lang eine zentrale Verkehrsachse in Mainz lahmgelegt. Fünf Männer und eine Frau blockierten im morgendlichen Berufsverkehr zwei Fahrstreifen der Saarstraße in Richtung Innenstadt. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Behinderungen. Autofahrer wurden weiträumig umgeleitet. Auch die bereits zweite Blockade innerhalb einer Woche in Mainz wurde von der Polizei aufgelöst. Die Behörden leiteten Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, Sachbeschädigung und Nötigung ein.