Letzte Generation Klima-Aktivisten blockieren Straße in Saarbrücken

Die Aktivisten hatten für Samstag sogenannte „ungehorsame Versammlungen“ in sieben deutschen Städten angekündigt; außer in Saarbrücken auch in Bremen, Freiburg, Heidelberg, Münster, Tübingen und Regensburg. Die Letzte Generation hatte vor gut zwei Jahren in Deutschland mit Straßenblockaden begonnen, um auf die Klimakrise hinzuweisen und Gegenmaßnahmen einzufordern. Lange klebten sich die Aktivisten dabei auf dem Asphalt fest. Anfang dieses Jahres hatten sie beschlossen, dies nicht mehr zu tun.