Kletterer von lockerem Felsbrocken tödlich verletzt

Kottenheim/Mayen In einem Kletterpark in der Vordereifel ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei in Mayen hatte sich ein Felsbrocken gelöst. Dieser habe den Kletterer tödlich verletzt.

