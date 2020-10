Kleinkind steckt Decken in Auto in Brand

Neuwied/Anhausen Ein zweijähriger Junge hat in einem geparkten Auto bei Neuwied mit Streichhölzern einige Decken in Brand gesteckt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag erlitt er „lediglich leichte äußere Verbrennungen“ und kam mit einem Rettungshubschrauber für weitere Untersuchungen in eine Kinderklinik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa