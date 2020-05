Kleinflugzeug touchiert Stromleitung und kracht in ein Dach

Langenhahn Ein Pilot in Rheinland-Pfalz kracht mit einem Kleinflugzeug in ein Haus und wird dabei schwer verletzt. Die beiden Bewohner des Hauses kommen mit einem Schrecken davon. Zahlreiche Menschen sind zeitweise ohne Strom.

Ein Kleinflugzeug ist in das Dach eines Hauses in Langenhahn im Westerwaldkreis gekracht. Der 54-jährige Pilot wurde bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Der Mann schwebe aber nicht in Lebensgefahr.