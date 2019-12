Kleines Guckloch in vereister Scheibe: Von Polizei gestoppt

Eine Frau befreit die Windschutzscheibe eines Autos von Eis. Foto: Marijan Murat/dpa/Archiv.

Germersheim Weil er in die vereiste Frontscheibe seines Wagens nur ein kleines Guckloch gekratzt hatte, ist ein Autofahrer in der Innenstadt von Germersheim am Montag von der Polizei angehalten worden. In dem Wagen hätten sich auch die Kinder des Mannes befunden, teilte die Polizei am Montag mit.

