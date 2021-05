Kleines Fußballwunder: Heidel sieht „historischen Moment“

Mainz Weil die Konkurrenz mitspielt, ist Mainz schon vor dem eigenen Spiel gegen Dortmund gerettet. Chefcoach Svensson hat damit eine schier unmögliche Mission gemeistert. In der Rückrunde präsentierte sich das Team eher als Europa- denn als Abstiegskandidat.

Die Kamera wackelte, laute Jubelschreie hallten durch den kleinen mannschaftsinternen Public-Viewing-Saal und Stühle wurden vor Freude in die Höhe gereckt: Als das kleine Fußballwunder des FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag ohne eigenes Zutun perfekt war, gab es kein Halten mehr. Die Rheinhessen haben ihre furiose Aufholjagd vorzeitig gekrönt und spielen auch in der Saison 2021/22 in der Fußball-Bundesliga. „Dieser Klassenerhalt ist eine Gemeinschaftsleistung von allen Beteiligten, die die gesamte Rückrunde zusammengehalten haben“, sagte Sportvorstand Christian Heidel.