Kleinere Feiern, Sperrstunde: Pandemie-Maßnahmen verschärft

Mainz Die Landesregierung reagiert mit einer Reihe neuer Maßnahmen auf dem jüngsten Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Nach Worten von Ministerpräsidentin Dreyer sind die nächsten Tage entscheidend.

„Mehr Maske, weniger Party“: Unter dieser von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vorgegebenen Zielrichtung will die Landesregierung die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz bremsen. Die am Donnerstag verkündeten neuen Maßnahmen setzen vor allem bei privaten Feiern an, von denen nach Einschätzung der Behörden in jüngster Zeit die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ausgegangen sind. „Die Lage ist ernst“, sagte Dreyer. „Man muss sich klar machen, dass die nächsten Tage und Wochen entscheidend sind für den Fortgang der Pandemie.“