Kleiner Autokino-Boom ist wieder vorbei

Trier/Speyer/Simmern Der coronabedingte Autokino-Boom ist in Rheinland-Pfalz weitgehend wieder vorüber. Mit der Wiedereröffnung der herkömmlichen Kinos hat der Großteil der Autokinos den Open-Air-Betrieb wieder eingestellt.

Die Bilanz des kurzfristigen Comebacks fällt aber positiv aus: Zig Tausende Menschen haben sich in den ersten Monaten der Corona-Pandemie in ihren auf großen Flächen geparkten Autos vor Mega-Videoleinwänden eine kleine Auszeit gegönnt.

In Trier zählte das Carpitol-Team mehr als 10 000 Zuschauer in fast 5000 Autos und Traktoren in den Moselauen zu Kino&Co. „Es war - gerade in der bedrückenden Stimmung einer Pandemie - ein tolles Projekt und wir sind auch ein bisschen stolz, dem kulturellen Leben in Trier die (Auto-)Türen geöffnet und wieder etwas Leben eingehaucht zu haben“, teilten die Organisatoren mit.