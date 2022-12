Todesfall : Klaus Mayer gestorben: Er brachte Chagall-Fenster nach Mainz

Mainz Im Alter von 99 Jahren ist am Freitag der Mainzer Priester Klaus Mayer gestorben, wie das Bistum Mainz mitteilte. Der langjährige Pfarrer der Gemeinde St. Stephan überzeugte den Künstler Marc Chagall davon, für seine Kirche Glasfenster zu gestalten.

Mayer brachte Kirchenbesuchern die Botschaft der Fenster in zahllosen Meditationen bei. Er wurde am 14. Februar 1923 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Darmstadt geboren. Erst im Benediktinerkloster in Ettal in Oberbayern, dann als Hilfsarbeiter in einer Holzhandlung in Mainz, überstand er die NS-Zeit. Nach dem Krieg trat er ins Priesterseminar ein und wurde 1950 in Mainz zum Priester geweiht. Von 1965 bis zu seinem Ruhestand 1991 leitete er die Pfarrei St. Stephan.