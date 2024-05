Fußball Klarer Sieg gegen BVB: Mainz unmittelbar vor Klassenverbleib

Der FSV Mainz 05 hat eine B-Elf von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund vorgeführt und den Klassenverbleib im großen Bundesliga-Finale plötzlich selbst in der Hand. Das Team von Trainer Bo Henriksen besiegte den BVB am Samstagabend deutlich mit 3:0 (3:0) und zog damit an Union Berlin vorbei auf Rang 15. Ein direkter Abstieg ist für die 05er damit schon nach dem 33. Spieltag nicht mehr möglich.