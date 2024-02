Missbrauch Klagen von Missbrauchsopfern gegen Bistum Trier angekündigt

Mehrere Missbrauchsopfer wollen das katholische Bistum Trier auf höhere Summen von Schmerzensgeld verklagen: Zwei Zivilklagen von Opfern sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche seien zurzeit in Vorbereitung, teilte der Vorsitzende des Vereins der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit) , Hermann Schell, am Mittwoch in Trier mit. Weitere zehn Betroffene wollten den ersten Prozess abwarten und dann über eigene Klagen entscheiden. Zudem gehe man von weitere Klagen von Betroffenen aus, die nicht mit dem Verein in Verbindung stünden, sagte er.