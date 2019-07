Klage von AfD-Landesverband gegen Kreisverband abgewiesen

Ein Richterhammer aus Holz liegt auf der Richterbank. Foto: Uli Deck/Archivbild.

Saarbrücken In einem Rechtsstreit um Vorstandswahlen hat das Landgericht Saarbrücken eine Klage des AfD-Landesverbandes Saar gegen den AfD-Kreisverband Merzig-Wadern abgewiesen. Das teilte ein Justizsprecher am Donnerstag in der Landeshauptstadt mit (Az: 4 O 335/18). Beide Seiten hatten darum gestritten, ob dem Kreisverband ein rechtmäßig gewählter Vorstand vorsteht.

