Kläranlage in Mayen schützt Nette vor Phosphaten

Mainz Nur etwa 30 Prozent der Flüsse, Bäche und Seen in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Umweltministeriums in einem guten ökologischen Zustand. Als Grund nannte das Ministerium am Mittwoch in Mainz neben hohen Nitrateinträgen auch eine erhebliche Phosphorbelastung, etwa aus der intensiven Landwirtschaft sowie aus Kläranlagen.

Mit rund 129 000 Euro beteiligte sich das Land jetzt an einer Aufrüstung der Kläranlage in Mayen. Die Gesamtinvestitionen für eine bessere Phosphatfällung liegen bei mehr als 320 000 Euro.