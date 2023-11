Kindergärten Kitas in der Krise: Fehlendes Personal und gestiegene Kosten

Nach Einschätzung der GEW gibt es in den Kitas im Bundesland einen großen Fachkräftemangel. Das habe zur Folge, dass der gesetzlich geregelte Rechtsanspruch auf eine tägliche siebenstündige Betreuung am Stück oftmals nur auf dem Papier bestehe, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Kathrin Gröning, der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Mainz.