Kitas für dringende Fälle der Betreuung weiter geöffnet

Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, sitzt bei einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der ab Mittwoch geltende Lockdown wirft seine Schatten voraus. Das Bildungsministerium gibt den Fahrplan für Kitas und Schulen in den nächsten Wochen bekannt, viele Menschen gehen noch eifrig shoppen.

Die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bleiben auch nach Beginn des Lockdowns am Mittwoch geöffnet - sie sollen aber wegen Corona nur in dringenden Fällen für die Betreuung genutzt werden. „In Kindertagesstätten, wie in Schulen, sollen wenige Kontakte stattfinden und deshalb die Kinder, sofern möglich, zu Hause betreut werden“, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag nach Beratungen mit. „Gleichzeitig muss für die Kinder, deren Eltern eine Betreuung zu Hause nicht sicherstellen können, die Kita geöffnet bleiben.“

Deshalb sollen die Kitas bis zum 10. Januar nicht wie im Frühjahr gänzlich geschlossen werden. Bis dahin gelte der „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“. Sie wisse, dass die Situation für Familien und auch für Alleinerziehende seit neun Monaten eine riesige Herausforderung sei, sagte Hubig. Deshalb gelte: „Wer seine Kinder nicht selbst zu Hause betreuen kann, darf sie in die Kita schicken. Ein Nachweis für den Bedarf ist nicht erforderlich.“

Trotz der ungewissen Corona-Situation können sich die Abschlussklassen der Gymnasien auf ihr Abitur vorbereiten. „Wir wollen an der Abiturplanung 2021 festhalten“, sagte Hubig. Es sei weiter das Ziel, dass kein Schüler wegen Corona benachteiligt werde. „Es ist für alle schwierig genug, auch für die Lehrkräfte“, sagte Hubig. „Aber wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse erreichen, und dass sie dann Abschlüsse haben, auf die sie stolz sein können.“

In einem Rundschreiben an alle Schulleitungen kündigte das Bildungsministerium eine Handreichung zu Hygienemaßnahmen für die schriftlichen Abiturprüfungen in Ergänzung zum allgemeinen Hygieneplan an. Abweichend von der allgemeinen Regelung zu Fernunterricht in den ersten beiden Januarwochen kann es für Schüler der 13. Klassen vom 4. bis 6. Januar auch Präsenzunterricht geben. Die schriftlichen Abiturprüfungen an den G9-Gymnasien, also mit 13 Schuljahren, sowie an den Integrierten Gesamtschulen sind vom 7. bis 27. Januar geplant.

Das Bildungsministerium hat Lehrer in Rheinland-Pfalz gebeten, in dieser Woche den Fernunterricht für die ersten Wochen im neuen Jahr vorzubereiten. Für die drei Tage von Mittwoch bis Freitag heißt es in einem am Montag verschickten Rundschreiben an alle Schulleitungen zur Aufhebung der Präsenzpflicht: „Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben können, sollen zu Hause bleiben.“

In der Zeit vor den Weihnachtsferien sei kein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit mehr vorgesehen. Die Maskenpflicht gilt nun an allen Schulen, auch für die Erstklässler: „Schülerinnen und Schüler auch ab Klassenstufe 1 tragen ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der Schule und im Unterricht.“

CORONA-ZAHLEN: Unterdessen haben die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz zum Wochenbeginn 1097 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 57 416, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Aktuell sind demnach 17 713 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 31 auf 886.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 166,0 und damit über dem Wert der Vorwoche (139,4). Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 486,5. Danach folgen Ludwigshafen (347,2), der Kreis Neuwied (254,9) und der Rhein-Pfalz-Kreis (251,6).

KRIMINALITÄT: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres berichtet das Landeskriminalamt von weniger Gewalttaten, Wohnungseinbrüchen und Internet-Betrug - aber mehr politischer Kriminalität, Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie und Geldautomatensprengungen. Dazu kommen neue Delikte wie der Subventionsbetrug mit Corona-Soforthilfen und neue Betrugsmaschen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) zog am Montag für das Corona-Jahr eine erste positive Bilanz sowohl bei der Kriminalitätsentwicklung als auch bei der Aufklärungsquote.